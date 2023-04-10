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Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Günü'nü kutladı

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#Polis#Polis Günü#Süleyman Soylu
Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının Polis Gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 12:26

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Günü'nü kutladı. Soylu, "Tüm Polislerimizin Polis Günü'nü tebrik ediyor, Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz" dedi

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Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Polis Teşkilatı, sadece huzuru ve asayişi temin eden değil aynı zamanda bu ülkenin yarınlarına, bu Milletle ve demokrasiyle beraber uzanan bir teşkilatın adıdır.

Sizlerle gurur duyuyoruz.

Tüm Polislerimizin Polis Günü'nü tebrik ediyor, Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

 

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#Polis#Polis Günü#Süleyman Soylu

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