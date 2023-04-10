Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Günü'nü kutladı

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Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Polis Teşkilatı, sadece huzuru ve asayişi temin eden değil aynı zamanda bu ülkenin yarınlarına, bu Milletle ve demokrasiyle beraber uzanan bir teşkilatın adıdır.

Sizlerle gurur duyuyoruz.

Tüm Polislerimizin Polis Günü'nü tebrik ediyor, Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.