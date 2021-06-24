Bakan Soylu, Şenyayla üs bölgesinde güvenlik toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Muş Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'na geçti. Burada askerleri selamlayan Bakan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Karakolda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yer aldığı toplantıya başkanlık etti.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu ile mücadele ve asayiş konuları ele alındı.

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