Bakan Soylu: Ben, bay bay Kemal gibi Amerika'nın çocuğu değil bu milletin evladıyım

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İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Soylu, gece gündüz millet için çalıştığını belirterek, “Allah nasip etti. 7 yıldır bu ülkeye İçişleri Bakanı olarak görev yapıyorum. Size şunu söyleyeyim. Yaptığım hiçbir zaman, görevi gerçekleştirdiğim hiçbir zaman, ne büyüdüğüm yer aklımdan çıktı, ne ona hizmetkârlık yapmak aklımdan çıktı, ne de onlar için, onların yüzünü kara çıkartmamak için gece gündüz, sabah akşam, 24 saat çalıştık. Hiç aklımızdan millet çıkmadı" dedi.

"İSTANBUL TRAFİĞİ FELÇ OLURDU"

İSTANBUL Havalimanı'nın öneminden bahseden Soylu, "Eğer Atatürk Havalimanı devam etmiş olsaydı, İstanbul Havalimanı olmamış olsaydı. İstanbul'un trafiği ne olurdu? Turist arttı, ticaret arttı, İstanbul'un nüfusu arttı. Tam Avcılar tepeden Zincirlikuyu tepeye kadar trafik İstanbul'u felç ederdi. Doktor randevusuna gidemezdi. Öğrenci imtihanına gidemezdi. Şimdi İstanbul Havalimanı sadece iç hat uçuşlarımızın havalimanı değil. Şu anda Avrupalı bütün ülkelerden ve aynı zamanda oradaki bütün ülkelerin uçuş sayılarından ve yolcu sayılarından İstanbul Havalimanı, onların hepsinin önüne geçip birinci oldu" şeklinde konuştu.

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“FETÖ’YÜ ORADAN ALACAĞIZ"

15 Temmuz’dan bahsederken, Amerika’yı eleştiren Soylu,“15 Temmuz'da, ben 16 Temmuz günü dedim ki bunun arkasında Amerika var. Amerika beni iki defa istenmeyen adam ve yasaklı ilan etti. Bir de sanki umurumdaymış gibi, 50 bin defa yasak koyun. 50 bin defa istenmeyen adam oldum. Ben, bay bay Kemal gibi Amerika'nın çocuğu değil bu milletin evladıyım. ‘Şimdi oradaki mallarına yasak koydum’ dedi, yani el koydum dedi. Amerika'da bir malım yok ki. Ne Amerika'da malım olacak. Ben de onlara bir açıklama yaptım. Dedim ki, benim Amerika'da herhangi bir malım yok. Ama bizim bildiğimiz bir malımız var. O malımız FETÖ'dür, onu da oradan alacağız inşallah" dedi.