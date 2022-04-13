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Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı

#Süleyman Soylu#Suriye#Sınır Dışı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 7 yılda asayiş sorunları sebebiyle sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı.

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bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa'da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir.

Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir."

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#Süleyman Soylu#Suriye#Sınır Dışı

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