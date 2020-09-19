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AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 00:43 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: "Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"

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Bakan Pakdemirli: "Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangınla ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangını 2-3 saat içinde kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.
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