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Bakan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

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#Mehmet Özhaseki#Ali Asadov#Azerbaycan
Bakan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 21:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan’da Başbakan Ali Asadov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile heyetler arası görüşmeler yaptı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2. Türk Dünyası Hidrometeoroloji Forumu'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, temaslarına devam ediyor. Bakan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında yürütülen ortak çalışmalar ve projeler istişare edildi, meteoroloji alanında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Bakan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

İlk olarak Bakan Babayev ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştiren Bakan Özhaseki’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan ve Bakanlık bürokratları eşlik etti. Toplantıda, meteoroloji alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasında yürütülen projeler istişare edildi. Kardeş ülke Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bilgi, birikim ve tecrübelerin de paylaşıldığı toplantıda, iki ülkenin birbirine verdiği desteğin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

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KARDEŞLİK BAĞINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Özhaseki, daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirecek projelerin istişare edildiği toplantıda, Bakan Özhaseki, nazik kabullerinden dolayı Başbakan Asadov’a şükranlarını sundu. Toplantıda ayrıca, Bakan Özhaseki, deprem döneminde göstermiş oldukları olağan üstü kardeşlik ve yardımseverlik dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkına teşekkürlerini yineledi.

Bakan Özhaseki, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

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#Mehmet Özhaseki#Ali Asadov#Azerbaycan

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