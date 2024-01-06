Bakan Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Ekspresi’ni karşıladı

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri, Sarıkamış Ekspresi’ni bayraklarla karşıladı. Ankara’dan 1265 kilometre yol katederek 200 yolcusu ile ilçeye gelen treni hareket diskiyle durduran Bakan Bak, 'hoş geldiniz' dedi. İstasyonda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, “Tren gençlerimizi Ankara’dan buraya getirdi. Trenle o süreç içerisinde yaklaşık 27 saat seyahat ettiler. Trenle gelen gençlerimiz, yolculukları boyunca Anadolu'muzun değerli şehirlerindeki güzelliklerini gördüler. Bugün Sarıkamış'tayız. Sarıkamış tabi bizim tarihimizde Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz, bu vatanı korumak için canını feda eden şehitlerimiz için çok çok önemli bir yer. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizi her yıl onlarla bu topraklar için toprağa düşmüş, beyaz örtüler giymiş şehitlerimizi anmak için geliyoruz. Şehitlerimiz bizler için çok çok önemli. Bizim amacımız, ülkemizin geleceği olan gençlerimize, şehitlerin bu topraklar için yaptığı fedakarlığı, ortaya koydukları mücadeleyi anımsatmak, anlatmak. Bu coğrafyanın ne kadar zor şartlarda büyük mücadelelerle beraber korunduğunu ifade etmek, göstermek” diye konuştu.

Haberin Devamı