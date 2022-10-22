Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu alınan tedbirlerle kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Tuz Gölü#Flamingo
Bakan Kurum: Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu alınan tedbirlerle kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 10:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü’nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum’un talimatlarıyla Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem almıştı.

Bakan Kurum: Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu alınan tedbirlerle kurtuldu

Haberin Devamı

Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerin ardından, Tuz Gölü’nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Bakan Kurum: Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu alınan tedbirlerle kurtuldu

Bakanlık açıklamasında, “Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken, allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Tuz Gölü#Flamingo

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss