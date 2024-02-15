Bakan Kacır, TUA Yönetim Kuruluna atanan üyeleri kabul etti

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımızı gerçekleştirmek için çalışacak, Türkiye’nin uzay bilimi ve teknolojilerinde lider ülke olması adına hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.