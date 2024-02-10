×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler'in acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Güler#Milli Savunma Bakanı#Fikret Güler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 16:39

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in vefat eden babası Fikret Güler için Ankara’da ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Güler’in cenazesi, ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen tören sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Güler#Milli Savunma Bakanı#Fikret Güler

BAKMADAN GEÇME!