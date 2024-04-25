×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Romanya#Türk Şehitliği
Bakan Güler, Türk Şehitliğini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 18:49

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti. Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#Romanya#Türk Şehitliği

BAKMADAN GEÇME!