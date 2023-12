Bakan Güler: Terör örgütü bitme noktasında

Haberin Devamı

İşte Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bizim terörle mücadelemiz 40 yıldır devam ediyoruz. İlk başlayan biz değiliz. 40 yıldır emek veren çok fazla komutanımız birliklerimiz var. Biz bu 40 yıllık mücadeleyi bitirmek için uğraşıyoruz. Terör örgütlerinin ne hale geldiğini görüyoruz. Terör örgütü bitme noktasında, son çırpınışlarını veriyorlar. 12 evladımızı şehit verdik. Onların intikamını çok acı şekilde aldık, almaya da devam edeceğiz.



"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TEDBİRLERİNİ ALDIK"



Bizim burada tek amacımız var. O da terör örgütünü bitirmek. Kim destek verirse versin, bunların sonunu getireceğiz. Bunların tek şansı var. O ada Türk adaletine teslim olacak. Örgütün başka şansı yok. Bunu onlara destek verenler de anlayacak. Oradaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Dün başlamadı bu çalışmalar. Her gün bu faaliyetlerimize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Kalelerine onları oraya gömüyoruz. 2023 yılında 2 bin 200'den fazla teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütlerinde karşımıza kim çıkarsa aralıksız mücadelemizi sürdüreceğiz. 600 tane teröristi yakaladık hudutlarda. Hudutlarımızı geçme niyetiyle gelen 220 bin kişi geçemeyeceğini anlayıp geri döndü. Cumhuriyet tarihinin en büyük tedbirlerini aldık. Birçok ülke gelip bakıyor ve kendi sınırlarını korumak için örnek alıyorlar.



"ASKERİMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYACINI DEVLETİMİZ KARŞILIYOR"



Devletimiz güçlü. Hükümetimiz gerekli olan her türlü faaliyeti yürütüyor. Zap bölgesinde sadece çadırda yaşıyoruz. Onun dışında diğer bölgelerde tüm birliklerimiz binalarda kalıyor. Oradaki kahramanlarımızın bundan şikayeti yok. Halkımız çok rahat olsun. Onların her türlü ihtiyacını devletimiz karşılıyor. Onlar zaten bu günler için yetiştirildi.