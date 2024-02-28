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Bakan Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez ile bir araya geldi

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#Yaşar Güler#Bosna Hersek#Zukan Helez
Bakan Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 21:23

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna temasları kapsamında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi. Bakan Güler, Savunma Bakanlığı’na gelişinde mevkidaşı Zukan Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirilerek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

BOSNA HERSEK BAŞKANLIK KONSEYİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Güler, daha sonra Bosna Hersek Başkanlık Konseyini ziyaret etti. Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

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#Yaşar Güler#Bosna Hersek#Zukan Helez

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