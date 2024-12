Bakan Göktaş’tan Narin çıkışı

Haberin Devamı

Göktaş, bakanlığının Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde şunları söyledi:

AVUKATLARIMIZIN SAVUNMASI TAKDİR GÖRDÜ: “Ülkenin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her vakaya müdahil oluyoruz. Tüm davalarda bakanlık olarak biz varız. Her aşamada mağdurların yanında oluyor, onlara gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Narin kızımızın mahkemesinde onun canına kıyanların en ağır cezayı alması için mücadele eden biziz, avukatlarımızın savunması herkes tarafından takdir gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur evladımızın ailesinin yanında da biz varız. İzmir Selçuk’taki elim hadise sonrası aileyi bizzat ziyaret ettim, gerekli tüm soruşturmaları ivedilikle başlattım. Bu olayda her nerede bir ihmal varsa gereğini yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

NİĞDE’DE DAVAYA MÜDAHİL OLUYORUZ: Niğde’de bir kuruluşumuzda yaşanan acı olayla ilgili gerekli tüm soruşturmaları başlattık ve soruşturmalarımızın kapsamını da genişlettik. 16 personeli açığa aldık, 26 personel hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yapılan soruşturma neticesinde 14 personel tutuklandı ve haklarında dava açıldı; dava sürecine müdahil oluyoruz.

5 BİN ÇİFTE 802 MİLYON TL KREDİ: Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bir Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuyoruz. Ulusal bir Nüfus Eylem Planı hazırlayacağız. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen beş ilimizde pilot olarak başlatmıştık. Doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye’yi de dahil ederek proje alanını genişlettik. Proje kapsamında, bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Bu programlarımızla 6.7 milyon kişiye destek olduk.

1329 ATAMA: 2024 yılında devlet korumasında yetişen 1329 gencimizin kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536’ya ulaştırdık.