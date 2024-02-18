Bakan Fatih Kacır: Neye ihtiyaç varsa yerli ve milli olarak geliştireceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır'a Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını doldurdu ve ikinci asrımızı Türkiye Yüzyılı yapabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte gayret gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yarısı Türk'ün yüzyılı olacak. Dünyaya Türkiye Yüzyılını ilan edeceğiz. Bu elbette tam bağımsızlık mührünü bu zor coğrafyaya güçlü şekilde vurmamızla mümkün olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi yolculuğundayız. Türkiye bugün kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren üreten ve böylelikle başta güvenlik güçleri olmak üzere devletin ihtiyaçlarını yerli ve milli sistemlerle karşılayabilen bir ülke olmuştur. Türkiye bugün yüksek teknoloji sistemlerini dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke olmuştur. Hava araçlarında, insansız hava araçlarında Türkiye bugün dünyada bir numara. Bayraktar'ı, Kızılelma'yı, Akıncı'yı bu milletin evlatları yaptı gökyüzüyle buluşturdu. Helikopter platformlarını Atak'ı, Atak 2'yi bu milletin mühendisleri bu milletin teknisyenleri üretti. Hürkuşu'ı, Hürjet'i bu milletin evlatları bilim insanları semalara yükseltti. Cirit'i, Atmaca'yı şimdi artık sınırlara 1000 km yaklaşan Tayfun füzesini bu milletin yetiştirdiği evlatlar üretiyor. Bu milletimiz için büyük bir kazanımdır. Allah'ın izniyle daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

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"SINIRLARIMIZDA TERÖRİSTANA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kacır, "Gördük ki; 40 yıla yakındır süren terörle mücadelemizde, parasını ödesek dahi dost bildiklerimiz ihtiyaç savunma sistemlerine bizimle paylaşmıyorlardı. Bunların hepsini yaşadık. Evlatlarımızı kendi topraklarımızda şehit veriyorduk. Arkasında birileri olan bir terör örgütünün saldırıları yüzünden. Nihayetinde Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yola çıktık. Bu ülkenin bu milletin ne ihtiyacı varsa kendi evlatlarımızın alın teri ile yerli ve milli olarak geliştireceğiz ve silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun tarihi destan yazdık. Şimdi Türkiye'nin başarılarını bütün dünya konuşuyor. Bütün dünya yakından takip ediyor. Dostlarımız güven duyuyor. Hasımlarımız kıskanıyor endişeye kapılıyor. Allah'ın iziyle hem savunma sanayinde hem sanayinin diğer alanlarında inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük işlerde imza atacağız. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile kendi topraklarımızdan terörü kazıdık, sildik attık. Onlarca yıl kendi topraklarımızda şehit veriyorduk. Güneydoğu'da, Doğu'da, hatta Karadeniz'de. Hatırlayın Eren Bülbül Trabzon'un evladı. Şebinkarahisar'ın tepelerinde teröristler gezmeye cesaret edecek noktaya gelmişlerdi. Bunların hepsini kazıdık attık, def ettik. Mücadele bitmedi. Biz her alanda olduğu gibi, bu işte de sadece bugünü değil yarını düşünmek zorundayız. Evlatlarımızın geleceğini bu zor coğrafyada Türk milletinin başı açık, alnı dik şekilde yaşamasını temin etmek zorundayız. İşte bunun için harekatı sınır ötesine taşıdık. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını yırtıp atıyoruz. O teröristlerin arkasında kim olursa olsun güvendikleri ağa babaları kim olursa olsun sınırlarımızda teröristana izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN YILDIZINI DAHA DA PARLATACAĞIZ"

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili de konuştu. Kacır, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk astronotu, ilk uzay bilim misyonumuzu tamamladı. Uluslararası istasyondan dünyaya dönüş yaptı. Bu milletin çocuklarının başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır. Biz milletimizin evlatlarına hayalleri ufkun ötesine gökyüzünün sınırlarının da ötesine uzansın istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize nice işlere imza atacak, nice başarılı projeler gerçekleştirecek ve Türkiye'nin yıldızını daha da parlatacağız" şeklinde konuştu.