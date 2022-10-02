Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy’dan 'Fotomaraton'

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Atatürk Kültür Merkezi#Mehmet Nuri Ersoy
Bakan Ersoy’dan Fotomaraton
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

İstanbul'daki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen 'fotomaraton'la başladı.

Haberin Devamı

Etkinlikte, 2 bin 500 fotoğrafsever, AKM, Şişhane Meydanı ve Galataport'ta 6 saat süresince fotoğraf çekti. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fotomaratonun Taksim temasını açıklayarak, fotoğrafseverler ile Atatürk Kültür Merkezi önünde fotoğraf çektirdi. 

Bakan Ersoy’dan Fotomaraton

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral da kısa bir konuşma yaparak, fotoğraf meraklılarına detay ve dikkatin önemli olduğunu ifade ederek, “Kadrajınız bol olsun” sözleriyle destek verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da düzenleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Atatürk Kültür Merkezi#Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota