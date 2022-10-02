Bakan Ersoy’dan 'Fotomaraton'

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Etkinlikte, 2 bin 500 fotoğrafsever, AKM, Şişhane Meydanı ve Galataport'ta 6 saat süresince fotoğraf çekti. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fotomaratonun Taksim temasını açıklayarak, fotoğrafseverler ile Atatürk Kültür Merkezi önünde fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral da kısa bir konuşma yaparak, fotoğraf meraklılarına detay ve dikkatin önemli olduğunu ifade ederek, “Kadrajınız bol olsun” sözleriyle destek verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da düzenleniyor.