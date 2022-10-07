Bakan Derya Yanık: Politikalarımızın odağına her zaman aileyi alıyoruz

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Bakan Derya Yanık, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan merkez Mezitli ilçesindeki Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Yanık törende yaptığı konuşmada, tüm dünyada nüfus yapısının değişim gösterdiğini, doğurganlık hızı düşerken, yaşam süresinin uzadığını kaydetti. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanma hızının daha çok arttığını vurgulayan Bakan Yanık, dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına yönelik önemli bir gündem maddesinin önlerinde olduğunu söyledi.



Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 9.7’ye ulaştığını kaydeden Bakan Yanık, "Bir başka deyişle her 10 vatandaşımızdan birisi 65 yaş üstünde demektir. Nüfus projeksiyonlarına göre 2050 yılına geldiğimizde ise toplumumuzda her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağı öngörülüyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşümler, bizleri yeni politikalar üretmeye, hizmet modelleri geliştirmeye mecbur kılıyor. Yaşlı nüfusun artması, bakım hizmetlerinde kapasite ve verimlilik artışını gerektiriyor. Sosyal hizmet ağlarımızı etkin ve işlevsel bir şekilde dönüştürme zorunluluğu kaçınılmaz bir hal alıyor" diye konuştu.

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"YAKLAŞIMIMIZ SAĞLIKLI YAŞAM SÜRDÜRMELERİ"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle başarı oranı yüksek bir süreç yürüttüklerini dile getiren Bakan Yanık, "Tüm faaliyetlerimizde yaşlanma sürecine yönelik bütüncül bir politika oluşturmayı ve hizmet sunumunda bulunmayı önceliyoruz. Yaşlılarımıza yönelik verdiğimiz hizmetlerde bizim temel yaklaşımımız, büyüklerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları sosyal çevrede, aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. Politikalarımızın odağına her zaman aileyi alıyoruz. Bu doğrultuda strateji belirliyor, sosyal hizmet uygulamalarımızı bu anlayışla geliştiriyor ve sunuyoruz. Kuruluş bakımı ihtiyacı olan yaşlılarımız için uzun süreli bakım hizmeti, kendi evinde yaşamını sürdürmek isteyenler için evde bakım, gündüzlü bakım hizmeti ve sağlık hizmeti desteği gibi çeşitli hizmetler veriyoruz. Toplumun her bireyi gibi yaşlılarımızın da bireysel hareket alanını genişletmek için çalışıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın ihtiyaçlarının çeşitliliğini, özgünlüğünü ve farklılığını göz önünde bulunduruyoruz. Aktif ve sağlıklı yaşlanma bakışını destekleyecek kapsayıcı hizmetler geliştiriyoruz. Büyüklerimizin ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, durumlarına uygun hizmet modellerinden faydalanmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"500 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZIN AİLELERİNE ÖDEME YAPIYORUZ"

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Tüm hizmetlerde aileyi ve aile birlikteliğini öncelediklerini sık sık vurguladığını hatırlatan Bakan Yanık, bunun ne demek ve nasıl uyguladıklarını ise şöyle açıkladı: "Bu soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailesinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi, aileyi desteklemeye dönük üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz. Bir başka hizmetimiz ise yaşlı destek programlarıdır. Kendi öz bakımını yapabilecek durumda olan büyüklerimize evinde, sosyal çevresi içerisinde hayatını idame ettiriyor. Biz onların günlük hayatlarını idame ettirecek hizmeti sağlıyoruz. Ancak bazı durumlarda aile yanında hizmet vermek mümkün olmuyor. Böyle durumlarda büyüklerimizi kuruluş bakımına alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimiz ile büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 27 bini aşkın büyüğümüze hizmet veriyoruz. Bir de bugün burada hizmete açacağımız merkezimiz gibi aile ve kuruluş bakımı arasında geliştirdiğimiz modellerle hem hizmet alan vatandaşlarımıza hem de ailelerimize destek oluyoruz. Bakanlığımıza bağlı gündüzlü merkezlerde verilen hizmetlerle hayatına dokunduğumuz yaşlılarımızın sayısını artırmayı önemsiyoruz."



GÜNDÜZLÜ BAKIM VE AKTİF YAŞAM MERKEZLERİ MODELİ

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TÜİK tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 'yaşam memnuniyeti' araştırması sonuçlarına göre, yaşlıların yüzde 64’ünün en önemli mutluluk kaynaklarının aileleri olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yaşlılarımız hayatlarını bulundukları ortamda sürdürmek istiyor. Dolayısıyla kurum bakımının yanı sıra gündüz bakım hizmetlerini de bir model olarak çok önemli buluyoruz. Evde yalnız yaşayan veya yaşamını ailesi ve akrabaları ile sürdüren sağlıklı yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gözeterek onların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kendi imkanları ile karşılamakta güçlük çektikleri konularda onlara yardımcı olarak günlük yaşam faaliyetlerine destek sunuyoruz. Büyüklerimizin sosyal ilişkilerini zenginleştirerek yaşam kalitelerini artırmak ve tüm bunlarla birlikte, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımıza gündüz bakım hizmeti sunmak üzere 'Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri' modelini yaygınlaştırmayı özellikle hedefliyoruz. Bu model ile geleneksel aile yapısının korunmasına büyük bir destek sağlayacaktır, buna inanıyoruz. Büyüklerimizi sosyal çevrelerinden koparmadan, ailelerinin yanında toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamış olacağız. Psikososyal açıdan daha sağlıklı olmaları ile kurumsal bakıma olan ihtiyacın azaltılarak ailelerin de istihdama katılımlarının kolaylaştırmış olacağız. Evde bakım ve kurumsal bakım arasında köprü görevi gören gündüz merkezleri ve hizmetlerini, nitelikli ve organize bir şekilde sürdürülebilir kılmaya özellikle özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, halihazırda 37 gündüz hizmet sunan kuruluşumuzda 538 yaşlımıza aktif olarak gündüz bakım hizmetlerimizi ulaştırıyoruz."



"6 ADET PİLOT GÜNDÜZLÜ BAKIM VE AKTİF YAŞAM MERKEZİ KURACAĞIZ"

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İhtiyaca göre şekillenen farklı projeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede Bakanlığımız ve Avrupa Birliği iş birliği ile 'Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı' (FRIT 2) kapsamında 'En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi'ni (SOHEP) başlattık. Bu proje ile çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere hem Türk vatandaşlarına hem de geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Proje çerçevesinde Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Bursa ve Osmaniye'de vatandaşlarımıza ve geçici koruma altındaki bireylere hizmet veren 6 adet pilot Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi kuracağız. Bu merkezler vasıtası ile yaşlılarımıza günlük bakım hizmetleri, danışma, dayanışma, rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım desteğini sunmuş olacağız. Mersin’de özellikle sığınmacı misafirlerimizin yoğunluğunu dikkate aldığımızda bu merkezimizin burada çok güzel hizmetlere vesile olacağını ümit ediyoruz. Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile hedefimiz yaşlılarımızın ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun hizmetleri kaliteli ve ücretsiz olarak sunmak. Proje kapsamında hayata geçirilen Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerinin, Bakanlığımızın sürdürülebilir ana hizmet birimlerinden biri olmasını planlıyor ve bu amaca yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Merkezleri ve merkezlerin içerisinde açılacak olan 'Beceri Atölyeleri'ni, hedef grubun erişilebilirliğini ve fiziksel ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak tasarladıklarının altını çizen Bakan Yanık, "Merkezlerde yer alan bu atölyelerde yaşlılarımızın becerilerini geliştirerek, kendilerini ve çevreleriyle uyumlarını güçlendirecek bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, yaşlı bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini kurs, sergi, gösteri gibi etkinliklerle sunmaları için organizasyonlar düzenlenmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında ayrıca, yaşlılarımızın kaliteli sosyal hizmete erişimlerinin artmasını hedefliyor, sadece günümüzün değil, geleceğe yönelik ihtiyaçların karşılanmasını da önemli buluyoruz. Bugün bu proje kapsamında ilkini hayata geçirdiğimiz Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin ilk örneğini Mersin’de açıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler tecrübeli yaşlılarının duası ile ayakta duran, onların gölgesinde dinlenen, büyüklerinden aldığı nasihatlerle geleceğine yön veren, çalışan, üreten bir Türkiye olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Mersin'de Bakanlığa bağlı 3 huzurevinde 188 vatandaşa bakım hizmeti verildiğini ifade ederek, "Yine Bakanlığımıza bağlı 1 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 103 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu merkezde aynı zamanda gündüz bakım hizmeti de vereceğiz. Ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi Bakanlığımız tarafından sağlanan 9 Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden ise 796 engelli vatandaşımız bakım hizmeti alıyor. Ayrıca Mersin’de 17 bin 359 vatandaşımıza evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yaptığı konuşmada, bu tür kurumların devletin, en çok hayır dua aldığı yerler olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuşmaların ardından açılışını yapılan Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, burada hizmet alan yaşlılarla bir araya geldi, atölye çalışmalarını izledi.