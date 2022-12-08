Bakan Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaret hakkında, "Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun kıymetli üyelerini Ankara'da ağırladık. Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor. Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, Türk Azınlığa Yunanistan makamlarınca yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları hatırlatarak, "Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk Azınlığının 'Türk' kimliğini tanımamaktadır. Yunanistan, Türk Azınlığının, okullarının, vakıflarının, derneklerinin ve cemaat kuruluşlarının adlarında 'Türk' ifadesini kullanmasını engellemektedir. Yunanistan, Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğünü ihlal etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı bu ihlalleri nedeniyle üç kez mahkum etmiştir. Yunanistan, yaklaşık 15 yıldır AİHM'in bu kararlarını uygulamamaktadır. Yunanistan, Türk Azınlığın kendi dini temsilcilerini seçmesine izin vermemektedir. Yunanistan'ın yeni Müftü Kanunu, 1923 Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olup, Türk Azınlığını temel insan haklarından mahkum bırakmaktadır. Yunanistan, Batı Trakya'da Türk vakıf mallarına el koymaktadır. Yunanistan, keyfi mali denetim ve vergi cezaları uygulayarak Türk Azınlığına yönelik ayrımcılık yapmaktadır. Yunanistan, son 15 yılda 90'dan fazla Türk Azınlık ilkokulunu kapatmış olup, yeni Türk Azınlık okullarının açılmasına izin vermemektedir. Yunanistan, mevcut Azınlık okul binalarının yenilenmeisne ve genişletilmesine izin vermemektedir. Yunanistan, Türk Azınlık okullarında çalışmak üzere yeterli sayıda Türkçe öğretmeninin görevlendirilmesini engellemektedir. Ayrıca, Türkçe ders materyallerinin güncellenmesini de önlemektedir. Ve liste uzar gider..." ifadelerini kullandı.