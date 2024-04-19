Bakan Bolat anlattı... Fahiş fiyata ağır ceza geliyor

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CNN Türk’te önceki akşam Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Bakan Ömer Bolat, özetle şunları söyledi:

* “Fahiş fiyat artışıyla mücadele etmek için cezaları arttıracağız. Bir çalışma yaptık. Yakın zamanda parlamentoya sevk edilecek. Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması 2020 yılında 10 bin TL’ydi. 2024 yılında 52 bin 500 TL oldu. Bizim teklifimiz bu alt sınırın 80 bin TL’ye çıkarılması. Kanunda üst sınır 100 bin TL’ydi, uygulamada 525 bin TL olmuştu. Bunu da 800 bin TL’ye çıkartacağız. Teklifimiz bu ama karar parlamentonun.

* Stokçulukta ceza alt sınırı 100 bin TL’ydi. Şu anki uygulamamız 353 bin TL. Bunu da 800 bin TL’ye yükselteceğiz. Üst sınır ise kanunda 2 milyon TL, uygulamada 7 milyon 65 bin TL. Teklifimiz ise 11 milyon TL’ye çıkarılması.

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* Geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında. 15 güne yakın kapatma cezası talep ettik. Stokçularla amasız bir mücadele yapacağız. Kim müşteriyi kazıklamaya çalışıyorsa onu boykot etmek lazım.”

FİYATLAR NASIL DENETLENİYOR

Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri market, toptancı ya da pazar yerlerine ani denetim düzenliyor. Örneğin bir markete girdiklerinde yöneticilerden ürünlerin alış fiyat listelerini istiyor. Ellerindeki listeyle raftaki satış fiyatını, ardından da kasadan geçen fiyatı karşılaştırıyor. Bu işlemlerin devamında son haftaların alış fiyat listelerini isteyip satış fiyatlarında, üreticiden ve dağıtıcıdan kaynaklı artış olup olmadığını kontrol ediyorlar. Örneğin 5 litrelik ayçiçek yağını üreticiden 40 liraya alıp, tüketiciye bir hafta sonra 60 liradan, sonraki hafta 70 liradan, sonraki hafta da 90 liradan satandan savunma istiyorlar. Savunmalar ve listeler Haksız Fiyat Kurulu’nda değerlendirilip ardından ceza kesiliyor.

TÜKETİCİ SUSMA ŞİKÂYET ET

Bakanlık denetimlerin dışında vatandaşlardan gelen şikâyetleri de incelemeye alıyor. Tüketiciler, fiyatlarını olağanüstü yükselttiğini düşündükleri işletmeleri bakanlığın Alo 175 telefon hattı veya Haksız Fiyat Artışı- HFA mobil uygulaması üzerinden şikâyet edebiliyorlar. Vatandaş, markette fiyatını yüksek bulduğu ürünün fotoğrafını çekip gönderdiğinde, bakanlık ekipleri şikayet edilen marketten, mağazadan savunma isteyip konuyu Haksız Fiyat Kurulu’na getiriyor. Şikâyet haklı bulunursa firmaya ceza uygulanıyor.