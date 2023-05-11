Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bilgin: Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Bilgin#EYT#Maaş
Bakan Bilgin: Ay sonuna kadar EYTli herkese maaş bağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 22:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle biraraya geldi: Kızılay çadır satışına giremez, bu konu beni üzdüCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle biraraya geldi: Kızılay çadır satışına giremez, bu konu beni üzdüHaberi Görüntüle

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

"Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacak" diyen Bakan Bilgin, "Farklı sonuç gösteren anketler yapay anketler onlar da kaset operasyonu gibi yapılmış anketler. Onların içinde de FETÖ'cüler var" şeklinde konuştu.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK, 7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Bilgin#EYT#Maaş

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü