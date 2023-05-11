Bakan Bilgin: Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak

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Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

"Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacak" diyen Bakan Bilgin, "Farklı sonuç gösteren anketler yapay anketler onlar da kaset operasyonu gibi yapılmış anketler. Onların içinde de FETÖ'cüler var" şeklinde konuştu.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK, 7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız" dedi.