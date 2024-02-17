×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Maden sahasındaki heyelanda 5'inci gün... Bakan Bayraktar son durumu aktardı: Dere yatağındaki toprağın kaldırılması önceliğimiz

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Erzincan#Heyelan
Maden sahasındaki heyelanda 5inci gün... Bakan Bayraktar son durumu aktardı: Dere yatağındaki toprağın kaldırılması önceliğimiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 12:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazası hakkında düzenlediği basın toplantısında "Heyelan iki yönlü gerçekleşti, işçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok." dedi. Bakan Bayraktar "Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buranın heyelan öncesi görüntüsünü görüyorsunuz. Bu dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde toprağın akması söz konusu.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

Maden sahasındaki heyelanda 5inci gün... Bakan Bayraktar son durumu aktardı: Dere yatağındaki toprağın kaldırılması önceliğimiz

"12 KATLI BİR APARTMAN YÜKSEKLİĞİNDE"

Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibariyle sahanın stabil olduğunu gördük.

Haberin Devamı

Özellikle yaptığımız radar ölçümleri neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var.

Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız.

 Burada Sabırlı Deresi'nin yatağını görüyorsunuz. Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz.

Gözden KaçmasınToprak altında kalan işçiler son anda alana gelmiş... Faciayı önlemek için oradalarmışToprak altında kalan işçiler son anda alana gelmiş... Faciayı önlemek için oradalarmışHaberi görüntüle

"9 NOKTADA İNCELEME YAPIYORUZ"

9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu.

İdari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor. Bizim dışımızda adli soruşturmaları da takip ediyoruz. Dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Dün yine ailelerle bir aradaydık. Sürekli bilgilendiriyoruz, elbette bu bölgenin insanları. Onlara da bu bilgileri anlatıyoruz. Bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Bayraktar#Erzincan#Heyelan

BAKMADAN GEÇME!