Bakan Akar ve komutanlar, Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe-Şimşek Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Şırnak’a gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

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