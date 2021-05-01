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DHA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve komutanlar, Irak sınırında

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Bakan Akar ve komutanlar, Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Şırnak’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe-Şimşek Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Şırnak’a gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

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