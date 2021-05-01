DHA
Son Güncelleme:
Bakan Akar ve komutanlar, Irak sınırında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Şırnak’a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe-Şimşek Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Şırnak’a gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara