Bakan Akar, Kore gazisi depremzedeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü

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Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. Akar, AFAD Başkanlığı'nın kentteki koordinasyon merkezinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra güvenliği Mehmetçik'çe sağlanan Avşar Çadır Kent'e geçip, incelemelerde bulundu. Karacasu Konteyner Kent'e de giden Akar, Türk Kızılay'ın Psikososyal Destek Çadırı'nda çocuklarla ilgilendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan aşevinde inceleme yapan Akar, konteyner kentteki depremzedeler ile bir araya geldi.

'SİZLERİ DÜNYA GÖZÜ İLE GÖRDÜM'

Burada kalan Kore gazisi Hüseyin İkikardeş, Bakan Akar'a sarılarak, "Allah, sizlerin yokluğunu vermesin. Sizleri dünya gözü ile gördüm, çok mutlu oldum, dünyalar benim oldu. İçişleri Bakanı'na da selamımı iletirseniz" dedi. Bakan Akar, telefon ile İçişleri Bakanı Soylu'yu arayıp, gaziyi görüştürdü. Depremzedelere hitap eden Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" dedi. Bakan Akar, daha sonra Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

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