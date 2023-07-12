Bahçelievler’de 15 Temmuz şehitleri anma

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Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Ezilen Araç ve ‘O AN fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016’da tankın ezdiği öne sürülen araç ve o günden kalan fotoğraflar sergi alanında yer aldı.

Bahçelievler Kamu Binaları alanında gerçekleştirilen sergi açılışına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Derneğin yönetim kurulu üyesi Ayşe Varank Aslantürk, vatandaşlar ve şehit aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında Şehitler için İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

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BAHADIR: BU ÜLKENİN BUNU UNUTMAMASI LAZIM

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Buruk sevinçliyiz. Bir yanda da mutluluk var. Mutluluk şöyle; ne olursa olsun nasıl ki bu ülke İstiklal Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birleşti ve ayağa kalktıysa, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımızla beraber birleşip hiç kimse birbirini ayırmadan Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si her partilisi birleşip o hain FETÖ örgütünün temsilcilerine ve darbecilerine karşı dik durdu. Onun sevinci var. 251 şehidimiz var. Yanımızda Bahçeliler şehitlerimiz var. Mehmet Karaaslan'ın oğlu burada. 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın annesi burada. Oğlu Ankara’da özel harekatta şehit olan ablamız burada. Bu da bizi üzüyor. 251 şehit, 2 bin 149 yaralımız var. Onlar için de üzülüyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Bu ülkenin bunu unutmaması lazım. 15 Temmuz Derneği'nin kuruluş amacı, 15 Temmuz ruhunu, bilincini unutturmamak” dedi.

AYABAK: BU MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ

17 yaşında Atatürk Havalimanı’nda şehit olan Mahir Ayabak’ın annesi Muhteber Ayabak, “Allah bir daha bu hainlere fırsat vermesin. Bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Sanmasınlar ki Mahir’lerimiz şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bizler anneler olarak varız. Çok şükür arkada başka evlatlarımız var. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. 15 Temmuz’u unutmayalım, unutturmayalım” ifadelerini kullandı.

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ÇAKIR: BU İHANETİ UNUTMAYACAĞIZ

26 yaşında Ankara Gölbaşı’nda şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Çakır’ın annesi Ayişe Çakır ise “Bir Ahmet gider bin Ahmet’ler gelir. Hainlerin yaptığı bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlara toprak nasip olmasın” diye konuştu.

ASLANTÜRK: O GECE HER YAŞ GRUBUNDAN İNSAN SOKAKTAYDI VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI

15 Temmuz Derneği Başkanı yönetim kurulu üyesi Ayşe Varank Aslantürk de “Darbeciler tarafından şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz’u demokrasi bayramı olarak kutluyoruz. Şu hakikati çok iyi biliyoruz ki 15 Temmuz sıradan ve kısa süre içinde planlanan bir darbe girişimi değildi. O gece her yaş grubundan insan sokaktaydı ve devletine sahip çıktı. O gece 11 kadın şehidimiz var. 18 yaşın altında 8 çocuk şehidimiz var. 65 polis ve 7 asker şehidimiz var. O gece 380 çocuğumuz annesiz ve babasız, yetim ve öksüz kalmıştır. 2 binin üzerinde de gazimiz var. Bizleri bu hüzünlü günlerde tek teselli eden şey bizi yalnız bırakmayarak bu davaya sahip çıktığınızı görmek oluyor” dedi.

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İki gün sürecek etkinlikler kapsamında ‘Hafıza 15 Temmuz Müze ziyaretleri, şehit ve Gazi aileleriyle yemekli buluşma programı, Edirnekapı Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitlerinin kabirlerini ziyareti gerçekleşecek. 14 Temmuz akşamı ise Milli Egemenlik Parkı’nda Kıraç konseri düzenlenecek.