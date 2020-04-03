MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı
GeriGündem Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı
Abone Olgoogle-news

Bahçelievler Belediyesi'nin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda ‘Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın’ çağrısı yaptı.

Bahçelievler Belediyesi’nin, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir çalışmalarında görevli personel, çekilen sosyal medya videosu ile ‘Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın’ çağrısı yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da videonun sonunda; “Değerli komşularım, tüm ekip arkadaşlarım ve ben görevimizin başındayız, sahadayız, çalışmaktayız, lütfen siz evinizde kalınız” çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında yıkama, ilaçlama, dezenfeksiyon, uyarı, beyaz masa, aşevi, vefa destek ekibi ve evsel atık işlerinde çalışan sağlık, temizlik, halkla ilişkiler, zabıta ekipleri Bahçelievler halkına seslenerek “Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın” diyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle