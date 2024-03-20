Baharın müjdecisi allı turnalar Tuz Gölü'nde

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Flamingoların Anadolu’da ‘allı turna’ adıyla baharın müjdecisi olarak bilindiğini belirten Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, dernek olarak flamingoları sürekli gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Flamingoları kontrole geldiğimizde onları eşleşme havuzunda gözlemledik. Eşleşme bitince nisan ayı gibi kuluçka dönemine geçecekler. Bundan sonra tüm göletteki flamingolar erkek olacak. Mayıs ayı itibarıyla yavrularını çıkarıp, bizim kreş dediğimiz bölgede kış mevsimine kadar süreç, yavrular uçana kadar bu şekilde devam edecek.”

ERKEN KULUÇKA BEKLENİYOR

Tuz Gölü çevresinde bu yıl ciddi derecede flamingo popülasyonu olduğunu belirten Tunç, “Seyfe Gölü’nde mayıs ayında su kalmadığı için Tuz Gölü ve çevresinde bir artış var. Biz bunu haziran ayında havadan yapacağımız sayımla, ne kadar kuluçkadan yavru çıktı ve ne kadar başarı var, bunları da o zaman gözlemleyeceğiz. Belki bu yıl kuluçka dönemi daha erken olacak. Bu yıl kurak bir yıl olacak gibi görünüyor. Bunun için gözlemlerimizi Tuz Gölü ve çevresinde daha sık yapacağız” dedi.