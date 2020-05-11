'Baby Shark' mahkemede



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Güney Koreli Samsung Publishing şirketinin iştiraki olan Smart Study şirketinin çocuklar için eğitim amaçlı medya içeriği olan ‘Baby Shark Dance’ videosunun 5 yılda 4.4 milyar kişi tarafından izlendiği anlatılan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “7 ay önce ‘Baby Shark Live’ adlı müzikalinin ilk gösterimini Güney Carolina’da yapan Smart Study, sahne müzikalinin formatından müzikaldeki karakterlere kadar tüm mali hakların sahibidir. Siyah Kedi Tiyatro Film ve Reklam Hizmetleri şirketinin ortağı Nisa İnci ise ‘Baby Shark’ markası için tescil başvurusunda bulunmuştur. Siyah Kedi şirketinin Baby Shark müzikalinde kullanmakta olduğu delillerin yok olmasını önlemek amacıyla bilirkişi aracılığıyla delil tespiti yaptırılmasını talep ediyoruz.”



BİLİRKİŞİ ‘AYNI’ DEDİ



Smart Study şirketinin delil tespiti talebi üzerine 8 Şubat’ta Siyah Kedi şirketinin ‘Baby Shark’ müzikalinin gösteriminin yapıldığı Trump Towers’ta delil tespiti yapıldı. İki müzikalin ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu tespit eden bilirkişi, “İki tarafın ‘Baby Shark’ ibareli markalarının ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu tespit edilmiştir” dedi. Özge EĞRİKAR/İSTANBUL