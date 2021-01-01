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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Babası olay yerine gelince şoka girdi!

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Babası olay yerine gelince şoka girdi!
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İstanbul'ın Beşiktaş ilçesinde alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı. 

YASAL SINIRIN 13 KATI 

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Babası olay yerine gelince şoka girdi

BABA EKMEK TEKNESİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi. 

Babası olay yerine gelince şoka girdi

Babası olay yerine gelince şoka girdi


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