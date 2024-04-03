Baba vahşeti

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İZMİR’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A. (30), bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti. Umut A. (34), görüştüğü eşinin akrabalarından barışmak istediğini, eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle Elif A., önceki gece 2 kızı ile birlikte yakınlarının evinde eşiyle bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini yine kabul etmedi. Bunun üzerine Umut Aktaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.’nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile birlikte, yakındaki kendi evine gitti.

ART ARDA VURDU

Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabancayı eline aldı ve önce 2 kızına art arda ateş etti. Ardından da aynı silahı kendi başına dayayıp ateşledi. Silah sesleri üzerine koşup odaya giren Veysi K., hepsi de başlarından vurulan 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğçe A. (6), Seda A. (10) ve baba Umut A. hastanelere sevk edildi.

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Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başından vurulan ve sağlık durumu ağır olan Seda A.’nın tedavisine devam edildiği öğrenildi. Acı haberle çocukların annesi Elif A. ve yakınları sinir krizi geçirdi. Umut A. da dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.