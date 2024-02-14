'Aziz Yeniay'a suikast girişimi' AK Parti programına saldırıda yeni görüntüler: Alt sokakta çıkışını beklemişler

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 26 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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AZİZ YENİAY 1 DAKİKA İLE SALDIRIDAN KURTULDU

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Aziz Yeniay’ı 15-20 saniye ile orayı tekrar anlatmak istiyorum. Aziz Yeniay, seçim toplantısını Mardinlilerle ilgili dernekte seçim toplantısını bitiriyor. Koruma polislerine buyurun çıkalım diyor. Tam çıkmaya hamle yapıldığı an bir arka sokakta özellikle o anı bekleyen araç geliyor, duraklıyor. Aziz Yeniay ve ekibinin de çıkıyor olması gerekiyor. Zamanla planlama onu işaret ediyor. Nerede bu kalabalık diyorlar. Ama şans eseri seçmenin sorusu ile gecikince kanlı buluşma belki de erteleniyor.

Eylemciler daha önce birileri ile daha önce kavga etmiş diyorlardı ya… Hedefledikleri kişiye ait bir dükkan mı var, yok. Hedefledikleri kişi orada mı, yok. Masum bir kadını vuruyorlar. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kritik soruşturmayı yürütüyor.