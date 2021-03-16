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Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'a kimlikle seyahat ne zaman başlıyor? Tarih netleşti

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Azerbaycan'a kimlikle seyahat ne zaman başlıyor? Tarih netleşti

Azerbaycan'a kimlikle seyahat için bir süredir beklenen tarih netleşti. Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, alınan karar doğrultusunda karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Peki, Azerbaycan'a kimlikle seyahat ne zaman başlıyor?

Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, iki ülke vatandaşlarının, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini, vizesiz ikamet süresinin de 30 günden 90 güne çıkartıldığını bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı." bilgisine yer verildi.

 

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