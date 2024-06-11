Ayvalık'taki 8 adada 3 ton atık toplandı

Güncelleme Tarihi:
Ayvalık ilçesinde S.S. Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi girişimi TEMA Ayvalık Sorumluluğu, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve spor kulüplerinin desteğiyle adalarda temizlik çalışması yapıldı. Dün 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 gönüllü, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.
Pınar, Yellice, Güneş, Yumurta, Taşlı, Büyük Maden ve Küçük Maden ve Karaada'da yaklaşık 6 saat süren temizli çalışmasında plastik ve cam atıkların yanı sıra 7 bot bulundu. Yaklaşık 3 ton atık toplandı.