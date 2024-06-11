×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayvalık'taki 8 adada 3 ton atık toplandı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Ayvalık#Çöp
Ayvalıktaki 8 adada 3 ton atık toplandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 10:48

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 kişi, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.

Haberin Devamı

Ayvalık ilçesinde S.S. Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi girişimi TEMA Ayvalık Sorumluluğu, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve spor kulüplerinin desteğiyle adalarda temizlik çalışması yapıldı. Dün 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 gönüllü, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.

Pınar, Yellice, Güneş, Yumurta, Taşlı, Büyük Maden ve Küçük Maden ve Karaada'da yaklaşık 6 saat süren temizli çalışmasında plastik ve cam atıkların yanı sıra 7 bot bulundu. Yaklaşık 3 ton atık toplandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Ayvalık#Çöp

BAKMADAN GEÇME!