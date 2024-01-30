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Ayşegül’ün katilinden pişkin savunma

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#Ayşegül Çınar#Cinayet#İfade
Ayşegül’ün katilinden pişkin savunma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 07:00

Ayşegül Çınar’ı av tüfeği ile öldüren eski erkek arkadaşı Mehmet Alparslan ifadesinde, “Ayşegül kapıya vurunca ‘Gitsin’ diye kapıyı araladım ve 2 el ateş ettim” dedi.

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Ankara Çankaya’da 26 Ocak’ta, Mehmet Alparslan, yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar’a (44) av tüfeği ile ateş etti. Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çınar, Konya’da toprağa verilirken, olayın ardından kaçan Alparslan, Sincan’da saklandığı gecekonduda polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Alparslan, nöbetçi hâkimlikçe ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

‘KAPIMDAN GİTSİN DİYE ATEŞ ETTİM’

Mehmet Alparslan’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Alparslan, “O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül’ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de ‘Gitsin’ diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Biri Ayşegül’e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve kapımdan gitsin diye ateş ettim” dedi.

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#Ayşegül Çınar#Cinayet#İfade

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