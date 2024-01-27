Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı

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Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı. Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

Ayşegül Çınar'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

YAKALANDI

Ayşegül Çınar'ı öldürdükten sonra kaçan M.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silah da kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.