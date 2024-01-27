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Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Ayşegül Çınar
Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü Katil zanlısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 16:39

Ankara'nın Çankaya ilçesidne barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabancayla vurulan Ayşegül Çınar'ın (44) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Korkunç cinayetin ardından kaçan M.A., Sincan'da saklandığı gecekonduda yakalandı.

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Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı. Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

Ayşegül Çınar'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

YAKALANDI

Ayşegül Çınar'ı öldürdükten sonra kaçan M.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silah da kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Ayşegül Çınar

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