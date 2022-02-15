Ayşegül Aktürk'ü vahşice katletmişti! İnternette ‘ölüm mesajları’ aratmış

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Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan incelemede sanığın suç tarihinden 2 gün önce ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı belirtildi. Söz verilen tutuklu sanık Muharrem Eralp, kendini öldürmek istediğini iddia ederek "Kayıtlardan da bunu görmüşsünüzdür. Maktul bana kendini öldür deyince ben de kendimi öldürmek amacıyla kendimi bıçaklamaya başladım. Keşke ben ölseydim, çok pişmanım. Herkesten çok özür dilerim, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Olayda kullanılan bıçağı sakladığı iddiasıyla yargılanan baba Bayram Eralp ise "Benim bıçağı saklamak ya da yok etmek gibi bir amacım yoktu. Polis geldiğinde bıçağı da olay yerinde bulmuştur. Benim bu zamana kadar kimseye kötülüğüm olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Muharrem Eralp ile maktul Ayşegül Aktürk arasında gönül ilişkisi olduğunu, aralarında tam anlamıyla bilinmeyen nedenden dolayı anlaşmazlıklar çıktığını ve sanığın Aktürk’ü bıçakla öldürdüğünü belirtti. Sanığın kendisine engel olmak isteyen kardeşlerini yaraladığı da kaydedilen mütalaada, sanığın internet üzerinden bu öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği de hatırlatıldı.

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Mütalaada sanık Muharrem Eralp’in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık Muharrem Eralp’in olay yerine gelen kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp’i yaraladığı gerekçesiyle "Kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla "Suç delillerini gizlemek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Bayram Eralp’in ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi.

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"TASARLAYACAK OLSAM NEDEN BUNU EVİMİN ÖNÜNDE YAPAYIM"

Mütalaaya karşı söz verilen Muharrem Eralp, "Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzerine ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Keşke ben ölseydim, o yaşasaydı. Ben tasarlayacak olsam neden bunu evimin önünde yapayım" ifadelerini kullandı.

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Sanık Bayram Eralp ise "Adaletinize güveniyorum. Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için taraf avukatlarına süre verdi. Mahkeme, sanık Muharrem Eralp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.