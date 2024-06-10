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Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu

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#Ayşe Koç Yıldız#Hakkari#Zap Suyu
Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 15:29

Hakkari-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

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Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Koç Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Cihat Yıldız'ın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Ayşe Koç Yıldız'ın cenazesi, dün akşam yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'ya gönderildi. Yıldız'ın ölümü, görev yaptığı okuldaki meslektaşları, veli ve öğrencilerini yasa boğdu. Sınıf öğretmenliği yaptığı 6/A sınıfında öğrenci ve velileri, Ayşe öğretmenin masasına fotoğrafının bulunduğu çiçekler koydu.

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Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu

'ACISINI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ'

Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan, geçen yıl il içi tayinle atanan Ayşe öğretmeni, dün Hakkari-Çukurca kara yolundaki kazada kaybettiklerini söyleyerek, "Okul yönetimi, veliler olarak yaşanan olay nedeniyle çok üzüldük. Kurum ve veliler olarak bu acıyı çok derinde yaşıyoruz. Ayşe hocamıza, Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşi polis memuru da şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz, bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuş. Ayşe öğretmenimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu

Ayşe öğretmenin kahreden ölümü: Arkadaşları ve öğrencileri yasa boğuldu

 

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#Ayşe Koç Yıldız#Hakkari#Zap Suyu

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