Ayşe Karaman'ın ölümü davası... Annesi duruşmada bayıldı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan’ın, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edildi. 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Tarhan, Ayşe Karaman’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

EMLAKÇI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Özgür Tarhan'ın olayın yaşandığı evi kiraladığı emlakçı Ergün Ç. tanık olarak dinlendi. Sanık Özgür Tarhan'ın evden ayrıldıktan sonra Ayşe Karaman'ın kapıyı arkadan kilitlediğini, üst kilidin anahtarı olmadığı için kapıyı açamadığı iddiasına ilişkin tanık Ergün Ç, üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

ANİMASYON İZLENDİ

Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının olayın oluş biçimi ile ilgili hazırladıkları animasyonu dosyaya sunduklarını belirtti. Duruşma sırasında animasyon Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi’ye izletildi. Beyendi, animasyonun tamamen taraflı hazırlandığını, sanığın anlatımlarıyla örtüştüğünü, bu nedenle kendileri açısından olayı aydınlatacak bir yanı olmadığını savundu.

SANIĞA PROSPEKTÜS SORULDU

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Karaman’ın ölümüne neden olan anestezi ilaçlarının prospektüsünü okuyarak, tek bir hasta için bir tüp kullanılması gerektiğini, artan kısmın bekledikten sonra başka hastada kullanılmamasını yazdığını söyleyerek sanığa, "Bu yazılanlara rağmen çantanda neden yarım kalmış ilaçları şırıngada beklettin?" diye sordu.

Sanık da daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, ilacın steril bir şekilde çekilmesi halinde 6 saate kadar başka hastada kullanılabileceğini, prospektüsteki uyarıların ilacın bozulmasıyla ilgili değil uygulanan hastada enfeksiyon olabileceği yönünde olduğunu iddia etti.

ANNE FERİDE KARAMAN BAYILDI

Karaman ailesinin avukatı kovuşturmanın genişletilmesini talep ederken, sanık avukatları araştırılması istenilen hususların dosyada mevcut olduğunu, bu nedenle bu taleplerin reddedilmesini istedi. Sanık avukatları, kaçma şüphesi olmadığı, toplanacak başka delil kalmadığını belirterek, sanığın tahliye edilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı da dosyanın tamamının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, olayın yaşanış biçimi açısından sanığın kusurlarının tespit edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada ayağa kalkan Karaman’ın annesi Feride Karaman, "Bir şey demek istiyorum. Sanık kızıma neler neler yaptı? Kızımı ilaçlara alıştırıp elimden aldı. Böyle bir insanın nasıl tahliye edilmesi istenir?" diyerek baygınlık geçirdi. Salondan çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan Karaman, daha sonra kendine gelerek salona girdi.

DOSYA ADLİ TIP’A GÖNDERİLECEK

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyanın tamamının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın içkili olduğunu bilmesine rağmen Ayşe Karaman'a istese bile damar yolu açarak ilaç vermesinin ya da çantasında anestezi ilaçlarını taşımasının olayın yaşanmasına neden olması açısından TCK 83. ve 85’inci maddeler açısından sorumluluğunun belirlenerek, bir rapor halinde mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Karaman ailesinin avukatının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı ve duruşmayı 30 Mart 2020’ye erteledi.

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