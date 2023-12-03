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Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni yakalandı

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#Çankaya#Esrar#Ayhan Bora Kaplan
Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 07:00

Ankara’da aynı gece iki eğlence mekânını kurşunlayıp 3 kişiyi yaralayan aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni R.P.’nin de bulunduğu silahlı saldırganlar tutuklandı.

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Çankaya ilçesinde 27 Kasım günü gece saatlerinde bir grup silahlı saldırgan, 2 eğlence mekânını kurşunlayıp 1 kişiyi yaraladı. Aynı gece bir iş yerinde yağma yapan saldırganlar, 2 kişiyi de darbederek yaraladı. Kaçan şüphelerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmada, şüphelilerden birinin tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni R.P. olduğu belirlendi. 

Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni yakalandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Örgüt yöneticisi R.P. ile üyelerinin Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘nitelikli yağma’ dan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Saldırıların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, 6 şüpheliden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Y.K., R.P. ve M.V. ise tutuklandı. 

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UYUŞTURUCU SİLAH VE PARA

- Suç örgütü yöneticisi R.P. ve örgüt üyelerinin saklandıkları evde yapılan aramada 23 sentetik ecza hapı, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 TL ele geçirildi.

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#Çankaya#Esrar#Ayhan Bora Kaplan

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