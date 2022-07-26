Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi

#Aydın#Söke#Orman Yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken termal kameralı İHA’lar ile soğutma çalışmalarına destek veriliyor. Yangın bölgesinde termal kamerlarla yapılan ölçümlerde sıcaklığın 141 derece kadar yükselmesi felaketin boyutunu da gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Söke’nin Argavlı Mahallesi’nde başlayan orman yangını 15 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektar zirai alan, 50 hektar ormanlık alan olmak üzere 100 hektar alan zarar gördü.

Gözden Kaçmasın

Termal kameralarla ölçüm yapıldı, felaketin boyutu ortaya çıktıTermal kameralarla ölçüm yapıldı, felaketin boyutu ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Bölgede hem karadan hem havadan soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı termal kameralı İHA’lar da yangın bölgesine sevk edildi.

Aydının Söke ilçesinde yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi

Yangın bölgesinde termal kamera desteği ile tarama gerçekleştirilirken, yapılan yangın söndürme faaliyetlerine destek verildi. Ayrıca soğutulan bölgelerin sıcaklıkları termal kameralar ile ölçülürken sıcaklıklar 70 ila 150 derece arasını gördü.

Gözden Kaçmasın

Söke’de orman yangınıSöke’de orman yangınıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Söke#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA