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Aydın'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Aydın#Kaza
Aydında feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 13:10

Aydın'ın Köşk İlçesinde 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Efeler'den Köşk ilçesi yönüne giden Ali İhsan Mete'nin (42) kullandığı 35 NK 078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce karşıdan gelen Gökhan Gedik (37) yönetimindeki 35 AJP 809 plakalı TIR'a ardından da aynı istikamete giden Süleyman Çağatay Çoklutal (25) yönetimindeki 44 ACC 660 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mete'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Bayrak (38) hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri Ali İhsan Mete ve Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal (30) olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Bayrak'ın cenazesi ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Trafik Kazası#Aydın#Kaza

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