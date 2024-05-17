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Ay’dan gelen NASA bayrağı Türkiye’de

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#Ay#NASA#BAYRAK
Ay’dan gelen NASA bayrağı Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Bellatrix Uzay Takımı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) organize ettiği uluslararası öğrencilere açık yarışmadan özel bir ödülle döndü. Türkiye’nin ilk kez katılmaya hak kazandığı bu yarışmada öğrenciler, NASA tarafından gerçekleştirilen Artemis 1 Misyonu’nda ayın yörüngesini dolaşıp geri dönen NASA bayrağının sahibi oldu.

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NASA tarafından organize edilen Human Exploration Rover Challenge (HERC) 2024, yani ‘İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’nın bu yıl 30’uncusu düzenlendi. Yarışma kapsamında NASA, her yıl açıkladığı standartlar çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerinin insan gücüyle çalışan bir aracı tasarlayıp üretmesini istedi.

72 TAKIM KATILDI

Yarışmada aracı kullanan biri kadın biri erkek olmak üzere iki pilotun, belirlenmiş parkurda 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlamaları istendi. 18-20 Nisan tarihlerinde ABD’de düzenlenen yarışmaya ABD, Almanya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerden 42’si üniversite 30’u lise olmak üzere 72 öğrenci takımı katıldı. İTÜ Bellatrix, 30 yıldır yapılan bu yarışmaya kabul edilen ilk Türk takımı oldu ve 30’uncu yıla özel verilen ‘Artemis Educator Award’ ödülünü kazandı. Böylece takım, 2022 yılında Artemis 1 Misyonu ile ayın yörüngesini dolaşıp geri dönen NASA bayrağını Türkiye’ye getirmeye hak kazandı.

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İLK HÜRRİYET DUYURDU

Takımın yarışmaya kabul aldığını geçtiğimiz aralık ayında ‘Tarihe geçtiler, Bellatrix NASA’da yarışacak’ manşetiyle Hürriyet duyurmuştu.

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#Ay#NASA#BAYRAK

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