Ay-Yıldız Projesi nedir? Ay-Yıldız Projesi ne zaman açılacak?

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi Ay Yıldız ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor. Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.

Ay-Yıldız Projesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin temel atma töreninde tarih verdi. Erdoğan, "Amacımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi açmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

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