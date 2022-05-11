Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış! Dikkat çeken paylaşımlar

#Mahsum Ay#Sunay Epöz#Uyuşturucu
Ay Grubu elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış Dikkat çeken paylaşımlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) Balıkesir'de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ay ve Epöz'ün, İzmir’de lüks sitelerdeki dairelerde yaşadıkları ortaya çıktı. 

Haberin Devamı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir’de önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir’de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Kahreden ölüm: Uyuşturucu çeteleriyle savaşan savcıyı balayında infaz ettilerKahreden ölüm: Uyuşturucu çeteleriyle savaşan savcıyı balayında infaz ettiler!Haberi Görüntüle

 

Ay Grubu elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış Dikkat çeken paylaşımlar


Sunay Epöz’ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay’ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar’da Tekin Kocabıçak’ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Ay Grubu elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış Dikkat çeken paylaşımlar


DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sunay Epöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Epöz’ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Tosuncuk ve ağabeyi hakkında kararÇiftlik Bank davasında yeni gelişme: 'Tosuncuk' ve ağabeyi hakkında kararHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsum Ay#Sunay Epöz#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Kripto paralarda düşüş nerede duracak Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Kripto paralarda düşüş nerede duracak? Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor
Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Kripto paralarda düşüş nerede duracak Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Kripto paralarda düşüş nerede duracak? Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor
Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp