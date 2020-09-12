Ay denizanası uyarısı

Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz’deki koy ve körfezlerde denizanaları çokça görülmeye başlandı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan’ın İstanbul Büyükada’da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme yaptı ve uyarıda bulundu.

‘DEĞDİĞİNDE YAKAR’

Ay denizanasının Marmara Denizi’nin müdavimi olduğunu belirten Birpınar, “Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir. Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır” dedi.

‘HAYATİ RİSK YOK’

Marmara Denizi’nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz’in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur” dedi.