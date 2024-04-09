Avukatların yumruklu kavgası... Mahkemede son buldu

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Akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada, sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak hakkında duruşma sırasında yaptığı tartışmalı açıklamaları nedeniyle, Ankara Barosu Disiplin Kurulu soruşturma başlatmıştı. Taraflar, beyanda bulunmak üzere 19 Kasım 2021 tarihinde, Baro Disiplin Kurulu salonunda toplandı.

‘SENİN KAFANA SIKARIM’

Dava dosyasına göre, Bıçak salona girdiği sırada, Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan “Sanık geldi” dedi. Bıçak da kendisine sanık diye hitap edilmesinden rahatsız oldu ve “Sanık ceza davalarında olur, benim ismimi pis ağzına alma” şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Avukat Erkan, “Sen avukat mısın şerefsiz, terbiyesiz, ahlaksız” diyerek, iddiaya göre, Bıçak’ın üzerine yürüyerek yumruk salladı. Erkan’ın salladığı yumruk, Bıçak’a değil, disiplin yargılamasında kendisini temsil eden oğlu avukat Vahdet Talha Bıçak’a isabet etti. Baba Bıçak da bu sırada, Erkan’a “Senin kafana sıkarım şerefsiz” şeklinde hakaret ve tehditte bulundu. Karşılıklı şikâyetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Avukat Erkan ve Baba Bıçak, “müşteki - şüpheli” sıfatıyla, oğul Vahdet Talha Bıçak ise müşteki sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Damar ailesinin avukatı Doğan Erkan’a “basit Yaralama, hakaret” suçlarından baba Bıçak için de “hakaret, tehdit” suçlarından ceza istendi.

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İKİ TARAF DA CEZA ALDI

Davanın karar duruşması 2 Nisan tarihinde yapıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Vahit Bıçak’ın avukat Doğan Erkan’a yönelik tehdit suçundan tahrik ve iyi hal indirimi yaparak 3 ay 22 gün ceza verdi. Mahkeme bu cezayı ‘sanığın kişilik özellikleri, yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanat oluştuğu’ gerekçesiyle erteledi. Mahkeme, hakaret suçu yönünde ise sanıkların karşılıklı olarak birbirlerine hakarette bulundukları gerekçesiyle Bıçak’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme Damar ailesinin avukatı Doğan Erkan’a baba Vahit Bıçak yönelik basit yaralama suçundan ise eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve tahrik ve iyi hal indirimi yapılarak, 55 gün adli para cezası verirken, oğul Vahdet Talha Bıçak’a yönelik basit yaralama suçu yönünde ise 50 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme hakaret suçu yönünde ise Erkan’a ceza verilmesine yer olmadığına da karar verdi.