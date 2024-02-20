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Avukat Feyza Altun için serbest bırakılma kararı

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#Feyza Altun#Avukat#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 09:41

İstanbul'da Avukat Feyza Altun savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun dün gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun için serbest bırakılma kararı

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#Feyza Altun#Avukat#İstanbul

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