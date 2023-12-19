Avrupa Birliği’ne erteleme tepkisi: Türkiye hızla somut adım istiyor

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in geçen ay Türkiye ile durum tespiti ve geleceğe dönük atılacak adımlara ilişkin hazırladığı Ortak Bildirim’in, cuma günü yapılan AB zirvesinde ele alınması bekleniyordu. AB, raporun görüşülmesinin mart ayındaki zirveye ertelendiğini duyurdu. Türkiye bu karardan rahatsız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü. 14-15 Aralık’ta yapılan AB zirvesi kararlarının ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Ortak Bildirim’in görüşmelerinin bir sonraki zirveye bırakılması kararının “doğru olmadığını” söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Varhelyi’ye Avrupa Birliği’nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli, daha sağduyulu bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti ve Türkiye’nin AB’den stratejik bir bakış açısıyla hareket ederek ilişkilerin ilerletilmesini beklediğini de ifade etti.

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BORRELL RAPORU

Borrell tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye siyasi istişarelerin durdurulması dahil pek çok yaptırım uyguladığı 2019 kararlarından geri dönüş olarak nitelenen Ortak Bildirim, Türkiye tarafından genel olarak anlamlı bulunmuştu. Diplomatik kaynaklar rapora ilişkin “Raporda bu önerilerin gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius’taki Avrupa Birliği’yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

Görüşmelerin ertelenmesine AB’nin yoğun bütçe, Ukrayna ve İsrail-Filistin gündemlerinin yoğunluğunun da neden olduğu da belirtildi.

VİZEDE KOLAYLIK BEKLENTİSİ

- Türkiye, Avrupa Birliği’nden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda somut adım bekliyor.

Vize konusunda görüşmeler özellikle bazı gruplara kolaylık tanınmasına odaklı olarak ilerliyor. Ankara, “Vize serbestisi hedefine halel getirmeden, işinsanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıyor.”

Beklenti 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması. Bu konuda şimdiden bazı Schengen ülkelerinde süreçlerin hızlandığı, vize başvurusunda 3-4 haftalık başvuru süreçlerinin 2 haftaya kadar düştüğü belirtiliyor.

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ŞARTSIZ ONAY BEKLENTİSİ

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda ise Türkiye ön şartsız yola devam edilmesini bekliyor.