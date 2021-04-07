Avlunun altından çıktı… Topkapı Sarayı'nda yeni keşif!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nda bir süredir titizlikle yürüttüğü yeraltı araştırmalarında önemli bir bulguya rastladı. Saray’ın I. avlusunda Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir galeri tespit edildi. Üç bölümden oluşan galerinin, yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan sarnıç olduğu tahmin ediliyor.

Bin yıl boyunca Doğu Roma’ya başkentlik yapan İstanbul’un akropolü Topkapı Sarayı ve çevresi, yeraltı buluntu ve kalıntılarıyla da paha biçilmez bir kültür mirası. Tarihî kaynaklara göre Topkapı Sarayı ve çevresi, Roma dönemine ait manastır, kilise, sarnıç ve benzeri birçok esere ev sahipliği yapıyor. Milli Saraylar İdaresi, bilim ve koruma kurulu kararları çerçevesinde Topkapı Sarayı’nın alt bahçelerinde yürüttüğü yeraltı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen arkeolojik bir kalıntıya ulaştı.

Saray’ın ziyaret alanını genişletme projesi kapsamında rastlanılan kalıntının, su deposu olarak kullanılan sarnıç olduğu düşünülüyor. Söz konusu arkeolojik kalıntıya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

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