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Avcılar'da sözlü tartışma dehşete dönüştü! 3 kişi gözaltına alındı

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#İSTANBUL#Avcılar#Kavga
Avcılarda sözlü tartışma dehşete dönüştü 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:46

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

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Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı.

Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.

Avcılarda sözlü tartışma dehşete dönüştü 3 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı. M.K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y. ile M.T. isimli şüpheliler "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Avcılarda sözlü tartışma dehşete dönüştü 3 kişi gözaltına alındı

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#İSTANBUL#Avcılar#Kavga

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