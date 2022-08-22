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Avcılar’da koku paniği: Nedeni bulunamadı

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#Koku#Avcılar#İSKİ
Avcılar’da koku paniği: Nedeni bulunamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 10:56

Avcılar'da bir sokakta etkili olan ağır koku nedeniyle panik yaşandı. Bir bina boşaltılırken, ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun nedeni bulunamadı.

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Gümüşpala Mahallesi Mesut Sokak’ta oturanlar dün saat 22.00 sıralarında giderek artan ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta oturanlar rahatsız olarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis, İGDAŞ, İSKİ ekipleri sevk edildi.

Sokak araç trafiğine kapatılırken yapılan araştırmada kokunun özellikle sokak ile aynı ismi taşıyan Mesut Apartmanı’nda yoğunlaştığı belirlendi. Bunun üzerine bu binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler binanın çevresinde ve içinde saat 23.00’ten saat 02.00’ye kadar ölçüm cihazları da kullanarak kokunun nedenini bulmaya çalıştı. Binanın bodrum katında yapılan araştırmada da herhangi bir neden bulunamadı.

Avcılar’da koku paniği: Nedeni bulunamadı

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İSKİ ekibi hemen yakındaki rögar kapağını açarak içeride temizlik yaptı. Bu arada itfaiye erleri oksijen tüpleri ile binaya girerek kokunun yoğun olduğu bodrum katında gaz bırakarak ağır kokuyu seyreltmeye çalıştı. Sokak sakinleri ve bu binada oturanlar gelişmeleri endişe içerisinde izlerken normal değerlerin üzerinde ancak, insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı açıklandı.

Uzmanlar, kokunun nedenini bulamazken herkesin evine gidebileceğini, yeniden olağanüstü bir gelişme olması halinde hemen bilgi verilmesini istedi.

Avcılar’da koku paniği: Nedeni bulunamadı

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#Koku#Avcılar#İSKİ

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